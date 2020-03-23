23 марта 2020, 21:10
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Александр Жаров покинул пост руководителя РКН распоряжением премьер-министра
Глава правительства России Михаил Мишустин уволил главу Роскомнадзора Александра Жарова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.
«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», - говорится в документе.
Александр Жаров руководил Роскомнадзором с мая 2012 года. Кто станет новым главой ведомства, пока не известно.