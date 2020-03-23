23 марта 2020, 21:10
Россия

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Александр Жаров покинул пост руководителя РКН распоряжением премьер-министра

Глава правительства России Михаил Мишустин уволил главу Роскомнадзора Александра Жарова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», - говорится в документе.

Александр Жаров руководил Роскомнадзором с мая 2012 года. Кто станет новым главой ведомства, пока не известно.

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Роскомнадзор
увольнение
премьер-министр