Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Глава правительства России Михаил Мишустин уволил главу Роскомнадзора Александра Жарова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», - говорится в документе.

Александр Жаров руководил Роскомнадзором с мая 2012 года. Кто станет новым главой ведомства, пока не известно.