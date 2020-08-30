Мирошник назвала район Петрозаводска, где не хватает школ и детсадов

К нам все больше и больше приезжает детей с разных уголков Карелии. И задача петрозаводской администрации не сокрушаться по этому поводу, а радоваться увеличению горожан и создавать новые места в школах и садиках

Большая школа строится на Древлянке (на 1350 мест) и сразу несколько садиков в этом же районе. Район активно застраивается и потребность в детских общеобразовательных услугах там очень высокая.

В городе буквально через неделю открывается садик на улице Попова (на 300 мест). В первую очередь для детей ясельного возраста – это самый востребованный возраст. В садике будет закреплен постоянный сотрудник поликлиники – в результате будет создан моментальный прием детей и своевременная диагностика.

Вообще, район Древлянки, где располагается ЖК «Каскад», нуждается дополнительно в школах и садиках. Уже готовы специальные участки для их застройки. Город подал заявки в Министерство просвещения о готовности дополнительного строительства детских общеобразовательных учреждений.