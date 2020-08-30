В районах Карелии похолодает до нуля

По данным Гидрометцентра, 31 августа в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночь. +7, +9, днем 12, +14.

В Карелии в понедельник прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов временами дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура ночью +6, +11, местами до 0; днем +11, +16.

По данным gismeteo.ru, в Сортавале будет пасмурно, сильный дождь, температура +11, +13. В Сегеже переменная облачность, небольшой дождь. В Костомукше переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +7, +15.