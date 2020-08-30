33 двора благоустроили в Петрозаводске

В Петрозаводске завершено благоустройство 33 дворов. Еще на 38 объектах работы продолжаются, сообщила мэрия карельской столицы. Восемь объектов уже оплачено.

Во время выездного мониторинга специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города оценили ход выполнения работ на Ключевой и Птицефабрике.

Так, во дворах на улицах Петрова, д. 3, 11 и Нойбранденбургской, д.22А работы уже завершены, ведется приемка. По улице Нойбранденбургской, д. 16, 26, улице Гвардейской, д.21 и на Птицефабрике, д.38 благоустройство продолжается. Здесь работы ведутся по минимальному перечню: в настоящее время подрядчики меняют асфальт, после чего установят урны, скамейки и светильники. Все оборудование уже закуплено.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году благоустроят 71 дворовую территорию и семь общественных пространств.