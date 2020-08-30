Минпросвещения отрицает принудительную вакцинацию учителей

Вакцинация школьных учителей от коронавируса будет сугубо добровольной. Об этом заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко в интервью «Комсомольской правде».

– Прививка - это всегда дело добровольное. Это первое. Второе – во многих субъектах федерации люди уже сдали эти анализы, не только для того, чтобы подтвердить администрации школы что человек здоров, а исходя из своего собственного состояния здоровья. Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека, – подчеркнул глава департамента.

Препарат Гам-КОВИД-ВАК («Спутник V») от российских разработчиков в скором времени поступит в медицинские учреждения государства. Предполагается, что в первую очередь вакцинировать будут граждан из групп повышенного профессионального риска, то есть педагогов в образовательных учреждения и медицинских работников.