Мир может столкнуться с новой пандемией пострашнее COVID-19

Угрозу возникновения новой пандемии не исключают в ВОЗ. О возможных вызовах человечеству глава Всемирной организации здравоохранения заявил на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.

По словам Тедроса Гебрейесуса, остается угроза появления другого варианта коронавируса, способного привести к новым вспышкам болезни и смертям. Кроме того, сохраняется угроза возникновения нового патогена с еще более смертоносным потенциалом, сообщает «Лента». Руководитель ВОЗ призвал мир быть готовым в будущем дать угрозе коллективный отпор.

Официально статус пандемии был отменен ВОЗ 5 мая. Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта 2020 года. Из-за инфекции на планете умерли как минимум 20 миллионов человек. // фото unsplash.com