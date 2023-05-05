Пандемия Covid-19 официально объявлена завершенной

Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии Covid-19. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, его слова приводит РИА Новости.

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по Covid-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) Covid-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что с начала пандемии от коронавируса официально умерли более семи миллионов человек. Однако в реальности жертв гораздо больше, их может быть около 20 миллионов.

Пандемия Covid-19 была объявлена 11 марта 2020 года. За это время в России, согласно данным федерального оперативного штаба, болезнь унесла жизни 398 463 человек. // Фото: unsplash.com