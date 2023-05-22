22 мая 2023, 18:36
В WhatsApp появилась долгожданная функция
Пользователи популярного мессенджера отныне смогут редактировать отправленные сообщения
В WhatsApp появилась функция редактирования отправленных сообщений. Об этом информирует официальный блог мессенджера.
Пользователи отныне смогут редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки. Для этого нужно нажать на сообщение и выбрать пункт «Изменить» в появившемся меню.
Отмечается, что собеседники увидят пометку «Изменено», но не смогут прочесть историю исправлений сообщения.
В ближайшие недели нововведение станет доступно для всех пользователей. // Фото: unsplash.com