В WhatsApp появилась долгожданная функция

В WhatsApp появилась функция редактирования отправленных сообщений. Об этом информирует официальный блог мессенджера.

Пользователи отныне смогут редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки. Для этого нужно нажать на сообщение и выбрать пункт «Изменить» в появившемся меню.

Отмечается, что собеседники увидят пометку «Изменено», но не смогут прочесть историю исправлений сообщения.

В ближайшие недели нововведение станет доступно для всех пользователей. // Фото: unsplash.com