Google начнет удалять аккаунты россиян уже в этом году

Google объявила, что начнет удалять учетные записи, которыми владельцы не пользовались больше двух лет. Пользователь потеряет также и доступ к сервисам, передает 9to5Google.

Речь идет о Gmail, Drive, Docs, Calendar и других. Процесс чистки запустят в декабре этого года. Всем пользователям направят специальные уведомления.

Пока Google не планирует удалять аккаунты, к которым привязаны профили YouTube с опубликованными видеороликами.

Чистка коснется только частных аккаунтов, а не принадлежащих бизнесу или организациям. // фото: Global Look Press | Rafael Henrique/Keystone Press Agency