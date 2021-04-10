Минздрав рассказал о необходимости вакцинации от COVID-19 для мужчин

Коронавирус на 100% чаще гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций дает осложнения, включая неврологические и психиатрические, сообщает телеканал «Россия 24».

При этом тяжелые осложнения возникают у мужчин старше 35 лет вдвое чаще, чем у женщин того же возраста.

Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, самый главный элемент защиты – вакцинация, позволяющая "избежать огромного числа проблем" на этапе не только защиты от заболевания, но и предотвращения последствий.

Вакцинация среди людей возраста 80+ должна быть тотальной, полагает министр.

Именно они – каждый третий пациент старше 80 лет – при заболевании находятся в группе высочайшего риска по тяжелейшим осложнениям,

– заявил Мурашко.

Лица старше 60 лет – приоритетный контингент, который также должен быть привит в первую очередь.

Все зарегистрированные в РФ вакцины от новой коронавирусной инфекции эффективны и безопасны, заявил министр. Но, нужно помнить, что 42-дневный период до формирования иммунитета – это все еще период риска.

Сейчас в дополнение к трем уже зарегистрированным в нашей стране вакцинам готовится к регистрации четвертый препарат – «Спутник-лайт». Есть и пятая вакцина – «ЭпиВакКорона Н», разработанная в новосибирском центре "Вектор" в форме капель для носа. Накануне ей выдали разрешение на клинические испытания.

Фото с сайта yuzh-ural.ru