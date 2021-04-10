Минздрав рассказал о необходимости вакцинации от COVID-19 для мужчин
Коронавирус на 100% чаще гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций дает осложнения, включая неврологические и психиатрические, сообщает телеканал «Россия 24».
При этом тяжелые осложнения возникают у мужчин старше 35 лет вдвое чаще, чем у женщин того же возраста.
Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, самый главный элемент защиты – вакцинация, позволяющая "избежать огромного числа проблем" на этапе не только защиты от заболевания, но и предотвращения последствий.
Вакцинация среди людей возраста 80+ должна быть тотальной, полагает министр.
Именно они – каждый третий пациент старше 80 лет – при заболевании находятся в группе высочайшего риска по тяжелейшим осложнениям,
– заявил Мурашко.
Лица старше 60 лет – приоритетный контингент, который также должен быть привит в первую очередь.
Все зарегистрированные в РФ вакцины от новой коронавирусной инфекции эффективны и безопасны, заявил министр. Но, нужно помнить, что 42-дневный период до формирования иммунитета – это все еще период риска.
Сейчас в дополнение к трем уже зарегистрированным в нашей стране вакцинам готовится к регистрации четвертый препарат – «Спутник-лайт». Есть и пятая вакцина – «ЭпиВакКорона Н», разработанная в новосибирском центре "Вектор" в форме капель для носа. Накануне ей выдали разрешение на клинические испытания.
Фото с сайта yuzh-ural.ru