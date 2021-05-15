Минздрав ответил на требования одиночных пикетчиков в Петрозаводске

Минздрав РК отреагировал на одиночные пикеты, проведенные накануне у здания правительства Карелии. Напомним, жительницы республики Наталья Черемисина - мать девочки-диабетика - и Татьяна Михайлова, которая сама страдает от этой болезни, требовали обеспечить больных сахарным диабетом необходимыми препаратами.

Как отметили в Минздраве, бесплатное обеспечение граждан, страдающих сахарным диабетом, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями осуществляется за счет средств федерального бюджета или за счет средств бюджета Карелии. За счет средств федерального бюджета лекарствами и медицинскими изделиями обеспечиваются граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

«Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2018 года №3053-р. Системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в данный перечень не включены, в связи с чем правовых оснований для обеспечения данными медицинскими изделиями по федеральной программе не имеется»,

- отметили в министерстве.

За счет средств бюджета Карелии в рамках ведомственной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия» осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, средствами введения инсулина (за исключением средств с непрерывным подкожным введением инсулина) и средствами самоконтроля постоянно проживающих в республике больных сахарным диабетом, не имеющих права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с федеральным законодательством.

«Обязательства по обеспечению лекарственными препаратами, средствами введения инсулина (за исключением средств с непрерывным подкожным введением инсулина) и средствами самоконтроля определены Законом Республики Карелия от 30 ноября 2011 года №1558-ЗРК «Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом». В марте 2021 года в этот закон внесены изменения, касающиеся бесплатного обеспечения больных сахарным диабетом системами чрескожного мониторинга уровня глюкозы»,

- отмечают в Минздраве.

Датчиками системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы (сенсорами) бесплатно будут обеспечиваться больные сахарным диабетом, нуждающиеся в использовании средств с непрерывным введением инсулина (инсулиновой помпы): женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка, дети, студенты в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в очной форме. Сенсоры им будут предоставляться вне зависимости от наличия права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, по жизненным показаниям, по решению врачебной комиссии медицинской организации.