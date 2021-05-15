19 тысяч молодых сосен посадили под Петрозаводском

Сегодня в Прионежском районе прошла масштабная акция в рамках программы «Сад памяти». На площади 9 гектаров были высажены 19 тысяч молодых сосен, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

В акции приняли участие около 300 человек. Это школьники, студенты, неравнодушные жители республики, сотрудники МЧС. Деревья сажали на территории ООО «Ладвинский леспромхоз», на месте прошлогодней вырубки.

19 тысяч сосен с закрытой корневой системой были выращены в тепличном комплексе в Видлице в Олонецком районе.

Всего в этом году лесовосстановление планируется провести на площади более 28 тысяч гектаров. Работы уже начались, отметили в министерстве. Фото Минприроды РК