«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по улицам Петрозаводска

16 мая по Петрозаводску проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Волонтеры соберут у горожан макулатуру, пластик, алюминий, стеклотару, сообщает пресс-служба мэрии.

В расписании экологической акции 23 остановки в разных микрорайонах карельской столицы.

Напомним, вырученные от акции средства идут на поддержку бездомных животных. Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т.п. горожане могут в специально организованных для этого пунктах.