Новые пациенты с пневмонией пополнили больницы Карелии

За последние сутки в больницы Карелии доставлены девять новых пациентов с пневмонией. Летальных исходов 14 мая не зафиксировано, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в республике умерли 140 человек с таким диагнозом. Госпитализирован 5991 пациент с внебольничной пневмонией.

В оперштабе отметили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото sputnik-ossetia.ru