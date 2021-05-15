Три женщины умерли от коронавируса в Петрозаводске

В Карелии зафиксированы еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В республиканской инфекционной больнице скончались жительницы Петрозаводска 1939, 1951 и 1954 годов рождения. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



За минувшие сутки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 51 человека. Из этого числа заболевших - 49 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 49 человек. Фото metr12.ru