РЖД запускают новый туристический маршрут из Москвы в Карелию

Этим летом пассажиры смогут отправиться на выходные в Карелию. Для путешественников РЖД запускают новый круговой туристический маршрут Москва-Сортавала-горный парк «Рускеала»-Москва.

В составах поездов будет курсировать беспересадочный вагон класса «Люкс». Он будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам и прибывать обратно по воскресеньям. В «Люксе» – 4 купе, в каждом из которых по два спальных места, кресло, откидной столик, индивидуальные биотуалет и душ. В стоимость включены два завтрака, пешеходная экскурсия с гидом по Сортавале, входной билет в горный парк «Рускеала», экскурсия, прогулка по парку в конном экипаже.

Билеты на новый туристический маршрут можно приобрести в кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения. (фото 4trek.ru)