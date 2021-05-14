80 гектаров зеленых островков в Петрозаводске обработают от клещей

В столице Карелии от клещей обработают 80 гектаров «зеленых территорий». Акарицидную обработку проведут на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, в Центре, Соломенном, Каменном Бору, на Октябрьском и Первомайском проспектах, сообщили в мэрии. Мероприятия затронут парки и скверы.

Городские власти пока заключают договор на антиклещевую обработку общественных территорий Петрозаводска.

Отметим, что клещи уже вовсю нападают. По информации Роспотребнадзора, на 6 мая в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на присосавшихся клещей обратился 101 человек, из них - 30 дети. В Петрозаводске зарегистрировано 71 обращение, в том числе 20 детей. (фото pestcontrol.ru)