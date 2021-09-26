Минздрав Финляндии не хочет пускать привитых «Спутником V» без тестов

Министерство здравоохранения Финляндии высказалось против идеи без тестов впускать в страну людей, привитых вакциной “Спутник V”. С таким предложением ранее выступило финское Ведомство соцздрава THL.

THL считает, что люди, привитые российской вакциной, не представляют угрозы для эпидемиологической ситуации в стране. Минздрав, однако, подчеркивает, что препарат сначала должен получить одобрение со стороны Европейского Союза, сообщает агентство Yle.

Как заявил начальник канцелярии минздрава Кирси Вархила, Финляндия приняла обязательства утверждать и использовать только прививки, одобренные Европейским агентством лекарственных препаратов. "Спутник V" сейчас находится только на стадии получения лицензии EMA. По мнению чиновника, агентство пока еще не имеет исчерпывающей информации, касающейся производства препарата. // Фото: Merja Partanen с сайта Pixabay