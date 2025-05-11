Минтранс Карелии дополнил информацию о сходе вагонов в Ледмозере

Товарные вагоны соли с рельсов в поселке Ледмозеро Муезерского района. Авария произошла вчера 10 мая, в начале десятого вечера.

По оперативному сообщению Госкомитета Карелии по ГО и ЧС на место происшествия выезжали пожарные поселка Ледмозеро, однако их помощь не понадобилась. Сообщалось также, что с пути сошли пять вагонов, груженых лесом.

Позднее Минтранс Карелии дополнил сообщение. По информации министерства, сход грузового состава с рельсов в п. Ледмозеро произошел на подъездном пути погрузки. Пострадавших нет, задержек других составов не ожидается. © «Петрозаводск говорит»