Минстрой назвал новую дату окончания стройки детского сада в Ляскеля

Главный редактор телекомпании «Ника Плюс» Андрей Мазуровский побывал в п. Ляскеля на месте строительства детского сада, чтобы узнать как обстоят дела на объекте, который по графику планировали сдать в декабре 2021 года.

По информации руководителя Минстроя Карелии Виктора Россыпнова, работы на стройплощадке возобновятся в январе этого года. Он сообщил, что новый подрядчик — компания КСМ обладает всеми ресурсами для успешного окончания работ.

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