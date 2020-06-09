Минпросвещения рекомендовало школам провести очные выпускные вечера

Министерство просвещения России рекомендует после окончания Единого госэкзамена (ЕГЭ) провести в школах очные выпускные вечера. Праздники должны проводиться с учетом требований Роспотребнадзора, заявил глава ведомства Сергей Кравцов, пишут «Известия».

Это касается тех регионов, где ситуация с коронавирусом позволяет такие мероприятия, отметил министр. Он подчеркнул, что Всероссийский онлайн-выпускной по-прежнему планируется, но ведомство рекомендует школам по возможности и реальные торжества.

2 июня в Минпросвещения сообщили, что оставляют решения о проведении очных выпускных за региональными правительствами, так как все зависит от эпидемиологической обстановки в регионах.

Ранее Кравцов заявил о планах провести школьный выпускной в очной форме. Он отметил, что в ведомстве надеются на стабилизацию ситуации, чтобы все, кто выходит из школы, смогли отпраздновать выпускной в привычном формате.