09 июня 2020, 13:22
170 человек умерли за сутки от коронавируса в России
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране
За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 8595 человек. Умерли 170 пациентов. Сумели выздороветь 11 709 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Больше всего новых заболевших в Москве - 1572 человека. В Санкт-Петербурге 318 новых случаев, в Мурманской области - 98, в Ленинградской области - 49, в Архангельской области - 96, в Вологодской области - 26.
Всего с начала пандемии в России коронавирус зафиксирован у 485 253 человек. Скончался 6141 пациент. Выздоровели 242 397 человек.