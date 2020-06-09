170 человек умерли за сутки от коронавируса в России

За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 8595 человек. Умерли 170 пациентов. Сумели выздороветь 11 709 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 1572 человека. В Санкт-Петербурге 318 новых случаев, в Мурманской области - 98, в Ленинградской области - 49, в Архангельской области - 96, в Вологодской области - 26.

Всего с начала пандемии в России коронавирус зафиксирован у 485 253 человек. Скончался 6141 пациент. Выздоровели 242 397 человек.