Министр здравоохранения призвал россиян носить маски даже на улице

Стоить ли носить защитные маски на улице или их нужно надевать только в общественных местах и при посещении магазинов. На этот вопрос в интервью программе «Познер» на Первом канале ответил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, на улице стоит носить маски, но не обязательно медицинские.

«Можно использовать маски, изготовленные самостоятельно, фактически они просто сдерживают распространение воздушно-капельным путем, в том числе, вируса»,

- цитирует министра РИА Новости.

Глава ведомства считает, что важно, чтобы маски использовали все, так как неизвестно, кто сейчас является носителем.

«Когда один использует, а другой нет, шансов меньше. Когда используют все определенный барьер, это лучше»,

- отметил Мурашко.