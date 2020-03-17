Министр рассказал, как полиция борется с незаконным алкоголем

В 2019 году сотрудники полиции Карелии пресекли 447 правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртсодержащей продукции. Об этом депутатам Законодательного собрания Карелии сообщил министр внутренних дел по региону Д. Сергеев.

За правонарушения в алкогольной сфере в бюджет поступило 8 млн 841 тысяча рублей в виде административных штрафов. Для сравнения: в 2018 году эта цифра составляла 3 млн 510 тысяч рублей.

Жителей Петрозаводска особенно волнует беспорядок вокруг ночных точек торговли алкогольными напитками. Министр внутренних дел сообщил, что за прошлый год сотрудниками составлено 4 протокола об административных правонарушения в отношении должностных лиц предприятий торговли. Также были составлены 17 протоколов в отношении граждан, нарушавших тишину и покой в этих магазинах или на прилегающих к ним территориях.

Решила ли эта деятельность полиции проблему – пусть оценят петрозаводчане.