Министерство просвещения пообещало проверку знаний на осень

C 14 сентября по 12 октября школьники 5-9-х классов напишут всероссийские проверочные работы по программе предыдущего учебного года, сообщает в своем паблике Министерство просвещения Российской Федерации

График проведения промежуточных аттестаций школы установят самостоятельно.

ВПР для 5-8-х классов обязательны, а в 9-х классах – проводятся в режиме апробации по решению школы.

Министерство подчеркнуло, что всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации.

Результаты ВПР важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников. Они помогут понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно поработать дополнительно.