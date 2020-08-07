В Госдуме предложили отменить транспортный налог на часть автомобилей

Транспортный налог на отечественные автомобили предложили отменить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Парламентарий направил соответствующее письмо министру финансов Антону Силуанову, пишет РИА Новости.

По мнению народного избранника, в нашей стране больше всего распространены недорогие российские автомобили с небольшим объемом двигателя. Их, в основном, приобретают люди с невысоким уровнем дохода.

Как считает депутат, в период пандемии отмена транспортного налога на отечественные автомобили стала бы хорошей поддержкой как для их владельцев, так и для российского автопрома. Парламентарий попросил Минфин рассмотреть возможность реализации такой меры.