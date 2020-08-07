В МВД объяснили, нужно ли автомобилистам менять номера на новые

Обязательной замены госномеров после вступления в силу нового национального стандарта не будет. Однако, новые номера могут быть актуальны, например, для владельцев американских и японских автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

В министерстве отметили, что граждане могут менять номера исключительно по их желанию или необходимости.

Напомним, 4 августа в России заработал новый стандарт на автомобильные номера. Так, введен новый тип номеров для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены размеры знака для мотоциклов. Также введен особый тип знаков для транспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам (снегоходы, мотовездеходы и т.д.). Появились знаки для мопедов, спортивных и ретро-автомобилей.

В МВД добавили, что нестандартные номера можно будет устанавливать только в задней части транспортного средства.