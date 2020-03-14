Министерство образования РК покинуло историческое здание на Ленина

Министерство образования Карелии покинуло историческое здание на проспекте Ленина и переехало в здание по адресу: проспект Александра Невского, дом 57. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Переезд завершится в понедельник, 16 марта.

В ведомстве отметили, что все телефоны сотрудников останутся прежними, однако, потребуется некоторое время на подключение телефонной связи - этот процесс пообещали завершить к 20 марта.