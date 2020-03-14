14 марта 2020, 15:51
Министерство образования РК покинуло историческое здание на Ленина
Специалисты Минобра сохранят прежние телефоны, но на их подключение понадобится время
Министерство образования Карелии покинуло историческое здание на проспекте Ленина и переехало в здание по адресу: проспект Александра Невского, дом 57. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Переезд завершится в понедельник, 16 марта.
В ведомстве отметили, что все телефоны сотрудников останутся прежними, однако, потребуется некоторое время на подключение телефонной связи - этот процесс пообещали завершить к 20 марта.