14 марта 2020, 15:51
Общество

Министерство образования РК покинуло историческое здание на Ленина

Специалисты Минобра сохранят прежние телефоны, но на их подключение понадобится время

Министерство образования Карелии покинуло историческое здание на проспекте Ленина и переехало в здание по адресу: проспект Александра Невского, дом 57. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Переезд завершится в понедельник, 16 марта.

В ведомстве отметили, что все телефоны сотрудников останутся прежними, однако, потребуется некоторое время на подключение телефонной связи - этот процесс пообещали завершить к 20 марта.

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Петрозаводск
проспект Ленина
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проспект Александра Невского
переезд
новости Карелии