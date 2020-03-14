Парфенчиков пообещал достроить проблемный детский сад в Ильинском

14 марта на совещании с сельхозпроизводителями в Олонце глава Карелии Артур Парфенчиков заверил, что детский сад в поселке Ильинский будет все же достроен. Слова губернатора передает с места событий журналист портала «Петрозаводск говорит».

Парфенчиков сообщил, что достигнута договоренность со строительной компанией «КСМ», которая согласилась достроить детсад в 2021 году. Во всяком случае глава РК сослался на договоренности с руководителем «КСМ» Николаем Макаровым.

Губернатор выразил надежду, что в данном случае ему удастся избежать «истории со всякими проходимцами».

Напомним, детский сад в Ильинском не могут построить с 2017 года. В августе 2019 года журналист «Петрозаводск говорит» Антонина Кябелева провела расследование, в ходе которого выяснила, что контракт на возведение детского сада без торгов (!) достался Управлению строительства по Центральному федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний. Работы оценили в 122 миллиона рублей. А затем ФСИН также, без торгов, провела закупку у единственного поставщика, которым стало ООО «Железногорское МСО». При этом сумма контракта на возведение детского сада уменьшилась на 26 миллионов рублей.