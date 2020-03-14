Парфенчиков рассказал о новых рейсах из аэропорта Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел встречу с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. Губернатор обсудил с чиновником вопросы развития авиасообщения с Петрозаводском. Об этом Парфенчиков написал на своей странице в соцсети.

По словам губернатора, одна из ключевых задач сейчас - сделать перелеты между Петрозаводском и Москвой ежедневными. Еще недавно перелеты выполнялись четыре раза в неделю, а сейчас - лишь два. Парфенчикова в преддверии туристического сезона это не устраивает. Глава республики убежден, что самолеты в Москву должны летать каждый день.

Да, возможно, поначалу они не будут наполнены, но уверен, пройдет совсем немного времени, и одного рейса в день будет мало,

- написал губернатор. По его словам, Александр Нерадько поддержал республику в этом вопросе и пообещал оказать содействие.

Также Артур Парфенчиков рассказал, что перелеты в южном направлении стартуют уже скоро: в Симферополь - с 17 мая, в Сочи - с июня.

Еще одна хорошая новость - уже открыта продажа билетов на авиарейсы Петрозаводск-Хельсинки, которые будут запущены с 1 мая.