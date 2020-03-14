В Олонце открылся IX съезд карелов

В Олонце сегодня открылся IX съезд карелов. В работе крупного общественного форума, помимо представителей нашей республики, принимают участие делегаты из Тверской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Накануне, 13 марта, министерство национальной политики Карелии объявило о том, что в работе съезда смогут принять участие только заранее зарегистрировавшиеся участники. Причиной была объявлена сложившаяся сложная эпидемиологическая ситуация и введение в Карелии режима повышенной готовности.

В связи с этим на мероприятие не смогла попасть делегация из Финляндии. Делегатам, вернувшимся из-за границы менее двух недель назад, также рекомендовали воздержаться от приезда.

«Считаю, что в первую очередь мы должны вкладываться в образование, культуру, спорт, то, что делает жизнь в наших маленьких карельских городках отрадной и привлекательной для жителей, - отметил на открытии мероприятия Артур Парфенчиков. - Очень важно, чтобы карельский язык вернулся на улицы наших городов. Мы уже предприняли первые шаги и начнем, конечно, с национальных районов. Нужно вернуть языковое пространство, чтобы мы жили вместе с ним, - это для нас очень важно и дорого».

Первый день съезда завершится концертной программой, а уже завтра делегаты будут обсуждать вопросы сохранения и развития карельского языка и культуры в современном мире и другие актуальные проблемы.