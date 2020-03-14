БСМП Петрозаводска закрыли на карантин

Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска закрыта на карантин. Его ввели в медицинском учреждении с 11 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ.

С этой даты полностью запрещены все посещения пациентов родственниками. Это правило распространяется на осуществление ухода в клинических отделениях и в отделении анестезиологии-реанимации. Функцию ухода за пациентами полностью взял на себя медицинский персонал.

У горожан есть возможность передать что-то для больных (одежду, посуду и пр.) через младший медицинский персонал. Передачи необходимо оставлять в приемном отделении с 16 до 18 часов.

Таким же образом - через приемное отделение - пациент может что-то передать своим родным.

Подробная памятка опубликована в группе больницы.

Напомним, в Карелии введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции.