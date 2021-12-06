Миллион рублей потратят на обучение девочек футболу в Петрозаводске

Миллион рублей от Российского футбольного союза получит Петрозаводск на развитие в городе женского футбола. В пресс-службе Минспорта Карелии сообщили, что грант выиграла спортшкола № 7.

Конкурс РФС объявил вместе с ФИФА и «Р.А. ФОНД» для организаций, которые вовлекают в футбол девочек.

Спортшкола из Петрозаводска вошла в число 20-ти лучших. Сейчас в ней обучаются игре в футбол 650 детей. Только 52 из воспитанников – девочки.

Благодаря победе школа в следующем году откроет несколько дополнительных групп начальной подготовки по футболу для девушек. // Фото: источник