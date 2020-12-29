Михаил Ефремов возвращается на телеэкраны

В начале 2021 года на телеканале ТНТ выйдет в эфир новый сериал «Полет» с Михаилом Ефремовым. Таким образом, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер вернется на экраны, сообщает пресс-служба канала.

«Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек», - рассказали в пресс-службе.

Как пояснил режиссер и автор сценария сериала Петр Тодоровский-младший, «Полет» - это «история о демонах», которые живут внутри нас и определяют жизнь людей. «Когда мы пытаемся с ними бороться, порой становится только хуже. Наши герои бегут от своей судьбы, но цена этого побега слишком высока», - приводит слова создателя проекта пресс-служба телеканала.

Кроме Михаила Ефремова главные роли в сериале исполняют Оксана Акиньшина и Никита Ефремов. В картине также сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили и другие актеры. Фото noviydoctor.com