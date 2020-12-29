Греф предсказал срок окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса должна стихнуть после июня 2021 года. Такой прогноз дал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит ТАСС.

При этом экономист уверен, что после окончания пандемии ее последствия никуда не исчезнут. «Внутри целого ряда стран заметно увеличился долг, никто не ответит, где тот предел, который будет приемлем рынками, а где может случиться точка бифуркации. Риск очень большой», - добавил Греф.

Банкир заявил, что пока ни одна страна не смогла в полной мере приспособиться к новому цифровому и технологическому состоянию общества. Также поводом для беспокойства является растущее неравенство. Если диспропорция будет нарастать, сферу государственного управления придется радикально менять, уверен Греф. Фото allspain.info