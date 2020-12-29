29 декабря 2020, 18:35
Синоптики обещают жителям Карелии аномальную погоду в январе
Первый месяц года будет необычно теплым
В Карелии, как и в ряде других регионов России, январь будет аномально теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.
Как рассказал синоптик, температура воздуха в нашей республике будет держаться выше нормальной.
Что касается количества осадков, то Карелия не попала в число регионов, где их будет больше или меньше нормы. Фото twimg.com