Синоптики обещают жителям Карелии аномальную погоду в январе

В Карелии, как и в ряде других регионов России, январь будет аномально теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал синоптик, температура воздуха в нашей республике будет держаться выше нормальной.

Что касается количества осадков, то Карелия не попала в число регионов, где их будет больше или меньше нормы. Фото twimg.com