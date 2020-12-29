Названы самые недовольные новогодней елью города в России

У россиян поинтересовались, насколько им нравится или не нравится главная елка города. Сервис по поиску работы SuperJob опросил жителей 15 крупных городов страны.

Оказалось, что больше всего недовольны новогодним деревом в Санкт-Петербурге. 38% участников опроса главная елка на Дворцовой площади не понравилась:

«За 13 000 000 могли бы и поднатужиться!»; «Потратили бы лучше на помощь больным детям и пенсионерам».

Также недовольны новогодним убранством в Волгограде – 35%, в Перми – 33%, в Челябинске и Омске – по 28%, Самаре и Ростове-на-Дону – 25%, Екатеринбурге – 24%, Воронеже и Москве – 19%, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Уфе – 16%, в Казани – 13%, в Красноярске – 11%. Результаты опроса опубликованы на сайте сервиса.

Специалисты сервиса также указали города, жители которых остались довольны главной новогодней елью города. Лидером рейтинга стала Уфа - 66 процентов. Также довольны в Казани и Воронеже - 63% и 62%.

В Красноярске и Нижнем Новгороде положительно оценили украшение по 59% жителей. Праздничная ель понравилась большинству новосибирцев (57%) и екатеринбуржцев (55%). Красоту новогодней ели оценили по 52% жителей Омска и Челябинска. В Ростове-на-Дону довольных 53%, в Самаре - 51%. В Москве елка понравилась - 47%, а в Петербурге – всего 33% опрошенных. (фото peterburg.guide)