Мигранты на велосипедах вновь пытаются перейти границу

На МАПП «Вяртсиля» сегодня вновь заметили веломигрантов. Читатель «Петрозаводск говорит» прислал в редакцию видео.

В кадре - группа иностранных граждан в пуховиках проверяет колеса велосипедов, прикручивает сиденья. Рядом – несколько автомобилей, в том числе микроавтобус.

По информации издания Yle, просителей убежища направляют в кабинки, защищенные черными визуальными барьерами. На момент публикации, прошение о предоставлении убежища подали 24 человека, затем прибыли еще двое просителей.

Ранее глава Карелии сообщал, что правоохранители проверяют документы у мигрантов, в некоторых случаях выявляют нарушения. Таких оказалось двое, остальных небольшими группами пропускают к КПП.

По информации газеты «Коммерсантъ», в октябре-ноябре через границу с Россией в Суоми прибыли 958 человек, но ни одно заявление о предоставлении убежища пока не получило положительного решения. Всего в Финляндии ожидает рассмотрения более 4 тысяч заявлений о предоставлении убежища. // фото скриншот видео читателя