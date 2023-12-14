14 декабря 2023, 14:18
Пенсионеры не будут платить комиссию банкам при оплате услуг ЖКХ
О решении отменить банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ для пожилых россиян сегодня объявил Путин
Глава государства, отвечая на вопрос о комиссии банка за оплату услуг ЖКХ, анонсировал отмену этой платы для пожилых россиян.
«Неправильно, особенно если это касается пенсионеров», - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, правильно ли то, что за услуги ЖКХ приходится платить банку комиссию.
«Решение только что принято - комиссия уплачиваться пенсионерами не будет»,
- объявил сегодня во время прямой линии президент.
Ранее в России банковскую комиссию за оплату услуг ЖКХ отменили для социально незащищенных слоев населения. // фото скриншот с онлай-трансляции Life