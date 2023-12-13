13 декабря 2023, 14:24
Россия

Известный журналист Андрей Константинов умер в Петербурге

Основатель «Фонтанки» скончался на 61-м году жизни после долгой болезни

В Санкт-Петербурге умер известный журналист Андрей Константинов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Константинов ушел из жизни у себя дома утром 13 декабря. Ему было 60 лет. В течение последнего года журналист боролся с тяжелой болезнью, которая была неизлечимой.

Андрей Константинов был создателем таких популярных СМИ, как «Фонтанка», 47news, «Агентство журналистских расследований». // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte

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фонтанка