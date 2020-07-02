Международный фестиваль Ruskeala Symphony пройдет в середине августа

Этим летом в Карелии состоится международный фестиваль Ruskeala Symphony. Из-за коронавируса власти республики решили сократить время фестиваля до одного дня. Для сравнения в прошлом году фестиваль проходил в течение трех дней - с 9 по 11 августа.

15 августа в горном парке «Рускеала» пройдут сразу пять концертов. По сообщению пресс-службы правительства республики, на перроне платформы парка зрителей встретит фолк-группа Skylark.

Официальное открытие фестиваля пройдет в Итальянском карьере. Для гостей выступит ансамбль Михаила Тоцкого, российский квартет саксофонистов. Гостей ждет дебютная программа мужского камерного хора карельской государственной филармонии. На озере мраморного каньона прозвучит русская хоровая музыка композиторов: Бородина, Танеева, Свиридова, Соловьева-Седого, обработки народных песен.

Завершит фестиваль гала-концерт симфонического оркестра под управлением Анатолия Рыбалко, и праздничный салют. С подробной программой музыкального фестиваля можно ознакомиться на страничке губернатора в соцсети.

Фото: пресс-служба правительства РК