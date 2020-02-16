Метеорологи предупредили жителей Карелии о штормовом ветре

По информации Карельского ЦГМС, ночью 17 февраля местами по Карелии, преимущественно по северным и западным районам, утром и днем ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с. На акваториях крупных водоемов днем порывы будут достигать до 23 м/с. По шкале Бофорта по силе этот ветер можно отнести к шторму. Ветер в пределах 20,8-24,4 м/с способен нанести небольшие повреждения, ветер начинает разрушать крыши зданий.



По сообщению МЧС по РК, под действие неблагоприятного явления могут попасть - Петрозаводск и Костомукша, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы. В министерстве не исключают вероятность возникновения ЧС.

Ранее стало известно, что 17 февраля Карелия окажется под воздействием мощного штормового циклона «Виктория». Помимо ветра в республике прогнозируются дожди и плюсовые температуры.