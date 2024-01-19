Метели разгуляются сегодня в некоторых районах Карелии

Сегодня, 19 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер на севере северо-восточный, северный, на юге юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -5, -10°С, на севере местами -10,-15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -16-17, пасмурно, снег.

В Сегеже -11-13, переменная облачность, снег.

В Сортавале -7-14, переменная облачность, в первой половине дня снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»