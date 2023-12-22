22 декабря 2023, 06:30
Метель и снег обещают сегодня в Карелии
В Петрозаводске до минус 3, в Карелии до минус 6 градусов
В Петрозаводске сегодня облачно, умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха -1, -3, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов умеренный, на севере небольшой снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -1, -6.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем -5;
В Кондопоге, Пудоже днем -1;
В Медвежьегорске днем -3;
В Олонце днем 0;
В Сортавале и Суоярви днем -2. // фото «Петрозаводск говорит»