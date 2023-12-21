Синоптики дали прогноз погоды на пятницу в Карелии

В пятницу в Петрозаводске облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Днем метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -3, -5, днем -1, -3, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

22 декабря в Карелии облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в большинстве районов умеренный, на севере небольшой снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, -8, на севере -11, -16, днем -1, -6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -6, днем -5;

В Кондопоге ночью -2, днем -1;

В Медвежьегорске ночью и днем -3;

В Олонце ночью -1, днем 0;

В Пудоже ночью -2, днем -1;

В Сегеже ночью и днем -5;

В Сортавале и Суоярви ночью -3, днем -2. // фото «Петрозаводск говорит»