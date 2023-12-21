Снегопад обрушится на Карелию

Новый снегопад на подходе. Порцию снега захватит с собой очередной циклон. В пятницу, 22 декабря, он накроет южные и центральные районы.

За сутки на юге Карелии может выпасть от 3 до 7 см снега, в центре от 1 до 3 см, говорится в прогнозе паблика «Погода Петрозаводска и Карелии». Снегопад продолжится и в субботу. Снег уже пойдет во всей республике. Сугробы могут подрасти еще на 4-10 см.

В Петрозаводске в пятницу может выпасть 5-6 см снега, 23 декабря еще около 5-7 см.

По данным прогностической карты предупреждений, в Карелии до утра 24 декабря местами возможна метель. // фото unsplash.com