Минус и небольшой снег обещают сегодня в Карелии

21 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -3, -5 в течение суток, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -3, -8, по северным районам -7, -12 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -8;

В Кондопоге, Пудоже днем -3;

В Медвежьегорске, Суоярви днем -4;

В Олонце, Сортавале днем -2;

В Сегеже днем -6. // фото unsplash.com/ Genessa Panainte