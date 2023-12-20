Оттепель закончилась, температура в Карелии поползла вниз

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -3, -5 в течение суток, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, западный, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -3, -8, по северным районам -7, -12 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем -8;

В Кондопоге ночью -4, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -7, днем -4;

В Олонце ночью -3, днем -2;

В Пудоже ночью -6, днем -3;

В Сегеже ночью -10, днем -6;

В Сортавале ночью -4, днем -2;

В Суоярви ночью -5, днем -4. // фото «Петрозаводск говорит»