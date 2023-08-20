Месси стал самым титулованным футболистом в истории футбола

Нападающий сборной Аргентины и клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории. Минувшей ночью он выиграл свой 44-й трофей в карьере.

20 августа состоялся финальный матч кубка североамериканских лиг, в котором «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл». Основное время матча завершилось вничью - 1:1, судьба титула решилась в серии пенальти, где точнее были футболисты из Флориды.

Таким образом, Месси вырвался в лидеры по числу титулов. За профессиональную карьеру он завоевал 44 трофея, опередив бразильца Дани Алвеса, который имеет 43 титула. // Фото: unsplash.com / Dwlly