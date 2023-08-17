17 августа 2023, 21:39
Эксперты назвали самые популярные страны для долгих летних каникул
Россияне выбирают для длительного отдыха Турцию, Азербайджан и Таиланд
Стали известны страны, в которых летом россияне отдыхали дольше всего. Данные предоставил сервис «Яндекс.Путешествия», передает РИА Новости.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов и отелей. Так они выяснили, куда этим летом туристы совершали поездки больше 21 дня.
Оказалось, что 55 процентов россиян провели длительные каникулы в регионах страны. Четверть поехали в дальнее зарубежье, а 20 процентов - в ближнее.
Самые популярные страны для долгих путешествий - это Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль, Вьетнам.
По России в числе лидеров оказались Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград, Махачкала. // фото: freepik.com